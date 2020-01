Bose victime du ‘’e-commerce’’ et ferme ses enseignes !

L’entreprise américaine d’électronique et de sonorisation, Bose, n’a pas pu résister au développement rapide du commerce en ligne. Il décide ainsi de fermer 119 magasins à travers le monde.

Dans un communiqué de presse, Bose annonce la fermeture de 119 magasins à travers l’Amérique du Nord, le Japon, l’Australie et l’Europe. L’entreprise explique que ses clients commandent désormais leurs produits en ligne et qu’il n y a plus d’intérêt à laisser ses magasins ouverts. Seules certaines boutiques en Asie et aux Émirats arabes unis resteront ouvertes, souligne la même source.

Bose n’a toutefois pas communiqué le nombre d’emplois qui seront supprimés suite à ces fermetures en masse. Elle affirme, cependant, qu’elle aidera ses employés à se réinsérer.

Rappelons que le premier Bose Store a été ouvert en 1993.