TECNO Mobile dévoile le Camon 12

TECNO Mobile a lancé tout récemment son tout nouveau Smartphone Camon 12 Pro, optimisé par le système d'exploitation Android™ 9 Pie et doté d'un bouton d'Assistant Google. Ce téléphone a été dévoilé lors de la participation de Tecno Mobile au CES de Las Vegas.

Pour lancer ce nouveau modèle, TECNO Mobile a établi un partenariat avec Google afin d’offrir au grand public le système d’exploitation Android le plus récent. Ainsi, le CAMON 12 Pro a été exposé au stand de Google au CES 2020 (Salon de l’électronique grand public). «TECNO Mobile renforce pour l’utilisateur des expériences immersives procurées par un matériel et un logiciel d’avant-garde, » a commenté Stephen HA, président de TRANSSION et directeur général de TECNO Mobile. « Nous sommes enchantés de nous lancer dans cette mission avec Google », s’est-il réjouit.

Le Camon 12 Pro est équipé d’un appareil photo révolutionnaire arrière triple Rear Camera 16+2+8 MP avec IA Max (Intelligence Artificielle), d’un scanneur d’empreinte digitale sur l’écran et d’un système d’exploitation Android™.



Caractéristiques techniques du Camon 12 Pro:



* Ecran : 6.52 pouces

* Chipset : Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm)

* Mémoire interne : 64GB 4GB RAM

* Triple capteur photo à l’arrière (16+8+2 MP) et 16 MP à l’avant

* Batterie : 4000 mAh, non amovible, Li-Po

* Système d’exploitation (OS) : Android 9.0 (Pie)

* Carte SIM : Dual SIM (Nano-SIM, mode double veille)

* Couleurs : Dawn Blue, Dark Jade, Sky Cyan