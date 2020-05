Galaxy Watch : Samsung lance sa nouvelle application Health Monitor pour surveiller la tension artérielle

Bonne nouvelle pour Samsung Electronics qui vient d’annoncer que désormais son application Samsung Health Moniteur vient d’être approuvée par le ministère sud-coréen de la Sécurité des aliments et des médicaments (MFDS), en tant que logiciel et en tant qu’appareil médical (SaMD), ce qui en fait une solution approuvée par le gouvernement, en vente libre et application de surveillance de la pression artérielle sans brassard. Samsung précise que lorsque cette application Health Monitor est utilisée sur sa montre connectée Galaxy Watch Active2 qui dispose d’une technologie de capteur avancée, cela permet à son utilisateur de mesurer et suivre facilement sa tension artérielle. Cette innovation est évidemment très pratique étant le fait que l’hypertension artérielle comme vous le savez augmente sensiblement le risque de maladies liées au cerveau, aux reins et au cœur ainsi que les accidents vasculaires cérébraux. « L’application Samsung Health Monitor a le potentiel d’aider des millions de personnes dans le monde qui sont touchées par l’hypertension artérielle. C’est l’un des nombreux exemples de la manière dont Samsung intègre son matériel de pointe avec les dernières innovations logicielles pour innover dans les expériences mobiles.» a ainsi expliqué Taejong Jay Yang, vice-président exécutif et chef de l’équipe de santé, Mobile Communications Business chez Samsung Electronics.

