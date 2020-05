Plan PixXPro 2000: Mobilis fait plaisir à ses clients Entreprises et professionnels!

Ainsi, durant tout le mois béni, les clients artisans, commerçants et professionnels PixXPro, bénéficieront gratuitement de deux plans de rechargement additionnels, pour chaque activation de la formule 2000 !

En effet, pour 2000 DA / le mois, la PixXPro 2000 accessible via *600#, permettra à la communauté professionnelle de se procurer un max d’avantages en Voix, SMS et Internet, soit:



* 105Go d’internet ;

* 12000 DA de crédit valable vers tous les réseaux nationaux ;

* Appels et SMS gratuits et illimités vers Mobilis.

Mobilis indique, que l’effet du plan offert s’achèvera le 31/05/2020.