Djezzy et le Croissant Rouge Algérien lancent la distribution des couffins aux familles démunies

La réception des packs alimentaires s’est déroulée au niveau de la Safex à Alger en présence de Mme Saïda Benhabylès, présidente du Croissant Rouge Algérien (CRA), et de Mme Fahima Hamidi, Directrice des relations publiques à Djezzy. Ce sont plus de 6000 couffins que le Croissant Rouge Algérien, va acheminer dans plusieurs régions du pays afin d’aider les plus démunis à surmonter les conséquences de la crise sanitaire particulièrement durant le mois du Ramadhan.

Cette opération n’est qu’à son début puisque d’autres associations se joindront dans les prochains jours à cet élan de solidarité pour participer dans le cadre d’un partenariat avec Djezzy à la distribution de denrées alimentaires pour les nécessiteux.

Djezzy avait annoncé le 24 avril dernier avoir débloqué une enveloppe de 5,8 milliards de centimes pour aider les personnes démunies à travers la distribution de près de 14000 couffins au niveau national durant le mois sacré. En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy a dégagé depuis le début de la pandémie en Algérie plus de 10 milliards de centimes pour l’achat du matériel médical pour les hôpitaux et soutenir les catégories les plus fragiles en cette période particulière que traverse le pays.