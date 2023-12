FPA 2023 : Ooredoo présente ses offres et solutions aux visiteurs du salon

Ooredoo se distingue une fois de plus en participant activement à la 31ème édition de la Foire de la Production Algérienne (FPA), un événement majeur dans le calendrier économique national. Cette participation souligne l'engagement constant de l'opérateur à contribuer aux grands rassemblements économiques du pays.

Organisée au Palais des Expositions, Pin-Maritimes à Alger du 14 au 23 décembre 2023, sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid TEBBOUNE, cette foire, orchestrée par la Société Algérienne des Foires et Exportations (SAFEX), réunit un ensemble diversifié de producteurs, d’industriels et d’acteurs économiques nationaux de multiples secteurs d’activité.

Pour cette 31ème édition de la FPA, Ooredoo participe à travers un stand d’exposition, avec une animation gaming, au niveau duquel des commerciaux du B2C sont présents pour répondre aux questions des visiteurs particuliers et professionnels et leur proposer les offres et produits de Ooredoo.

Cette présence active de Ooredoo démontre l’implication continue de l’opérateur dans la promotion des échanges économiques locaux, du label « Made in Algeria » lors de ces événements de grande envergure.