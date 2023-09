Forum sur les défis des médias à l’ère du numérique en septembre à Alger

Un forum sur "les défis des médias et de la communication à l'ère du numérique et des nouvelles technologies" se tiendra du 12 au 14 septembre 2023, au Centre international des conférences (CIC) à Alger, avec la participation de plus de 100 exposants et 3000 participants, a-t-on indiqué auprès de Mediacom, organisateur de l'évènement.

Inscrit sous le haut patronage du ministère de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, ce forum, dédié aux professionnels de l’audiovisuel et de la communication, verra la participation de plusieurs acteurs activant dans le domaine de la communication, dont des établissements publics du secteur de la communication, à l’instar de l’agence Algérie Presse Service (APS) et de la Télévision nationale.

Prennent part également à cette rencontre plus de 30 experts spécialisés dans le domaine des technologies et des télécommunications, ainsi que des investisseurs, chefs d’entreprise, représentants de banques et de compagnies d’assurance.

Le forum est un espace permettant aux participants d' »explorer et de débattre des avancées du secteur avec les professionnels des médias, de l’audiovisuel, de la communication et du digital », indique Mediacom.

Plusieurs thèmes figurent à l’ordre du jour de cet évènement, à savoir la production audiovisuelle, la production médiatique, la digitalisation et les enjeux liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ces secteurs.