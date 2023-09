OPPO : le smartphone A78 débarque en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

OPPO annonce le lancement de son dernier smartphone OPPO A78, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, à partir du début du mois de septembre 2023.

Le smartphone OPPO A78 a été conçu pour offrir des performances fluides pendant une durée allant jusqu’à quatre ans, grâce à ses caractéristiques révolutionnaires. Il est équipé d’un écran FHD+ AMOLED, de deux haut-parleurs stéréo, d’une charge ultra-rapide SUPERVOOCTM de 67 W et d’une batterie impressionnante de 5000 mAh, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. De plus, son système d’exploitation intelligent et sécurisé ColorOS 13.1, renforcé par l’intelligence artificielle (IA), garantit une expérience utilisateur exceptionnelle, assurant ainsi une transition fluide entre toutes les fonctionnalités de ce smartphone innovant.

Une charge rapide et fiable pour une utilisation prolongée

Grâce à la charge ultra-rapide SUPERVOOCTM de 67 W et à sa grande batterie de 5000 mAh, l’OPPO A78 se démarque en offrant l’une des vitesses de charge les plus rapides de sa gamme de prix, passant de 0 à 100% en seulement 44 minutes. Cette batterie longue durée garantit une autonomie exceptionnelle, offrant jusqu’à 27,4 jours de veille en mode avion ou 16,37 heures de visionnage de vidéos sur YouTube, permettant une utilisation toute la journée sans souci.

OPPO a pris des mesures supplémentaires pour améliorer la sécurité et la fiabilité de la charge en introduisant plusieurs technologies exclusives. Le moteur de santé de la batterie OPPO permet désormais jusqu’à 1600 cycles de charge et de décharge, ce qui assure une utilisation fiable pendant quatre ans. De plus, la fonction de charge adaptative s’adapte intelligemment aux habitudes des utilisateurs pour ajuster la vitesse de charge en conséquence.

Une expérience audiovisuelle immersive

L’OPPO A78 brille également du côté de l’expérience audiovisuelle. Doté d’un écran FHD+ AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz, il offre une fluidité et une réactivité exceptionnelles. La luminosité atteignant jusqu’à 600 nits garantit une visibilité optimale, même en plein soleil. De plus, le rétroéclairage adaptatif intelligent réduit la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée.

Le déverrouillage d’empreintes digitales, une première dans cette gamme, ajoute une touche d’efficacité tout en conservant un design esthétique. Les deux haut-parleurs stéréo et le Real HD Sound 3.0 offrent une expérience sonore immersive que les utilisateurs peuvent personnaliser en fonction de leurs préférences.

Un appareil photo performant pour des moments inoubliables

L’OPPO A78 est équipé d’un système d’appareil photo de 50 MP avec une série de fonctionnalités innovantes pour capturer des photos et des vidéos exceptionnelles. La vidéo à double vue permet de filmer simultanément avec les caméras avant et arrière, ouvrant de nouvelles perspectives pour la création de vlogs créatifs.

Des performances durables

Alimentée par la plateforme mobile Snapdragon® 680, l’OPPO A78 offre des performances puissantes avec une efficacité énergétique optimisée pour les tâches quotidiennes. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de ROM, extensibles jusqu’à 1 To via une carte SD, il offre un espace de stockage généreux. La technologie d’extension de RAM d’OPPO garantit un fonctionnement fluide même en cas de surcharge de stockage.

Le système intègre le moteur de calcul dynamique d’OPPO, qui augmente la vitesse d’ouverture des applications jusqu’à 1,42% et permet de maintenir jusqu’à 19 applications en arrière-plan sans ralentissement notable. Cette optimisation garantit des performances fluides pendant jusqu’à quatre ans, une véritable révolution dans sa catégorie.

Un design élégant et résistant

L’OPPO A78 sera disponible en deux finitions de couleurs, le Vert « Aqua Green » et le Noir « Mist Black ». Le design rétro et ultra-mince de la série A d’OPPO a été amélioré, offrant un cadre central à angle droit 2.5D et des bords lissés pour un look intégré et élégant. Malgré sa grande batterie, le A78 reste mince et léger, mesurant seulement 7,93 mm d’épaisseur et pesant 180 g, en faisant le téléphone le plus fin de sa gamme de prix.

Il a été soumis à des tests de durabilité rigoureux pour résister aux défis du quotidien, notamment les éclaboussures et les déversements.

ColorOS 13.1 : plus intelligent et plus sécurisé

Le système d’exploitation ColorOS 13.1 offre des fonctionnalités innovantes pour une expérience utilisateur améliorée. Screen Translate utilise Google Lens pour traduire le contenu d’un écran en un seul clic, avec la prise en charge de la traduction entre 105 langues. Auto Pixelate reconnaît et pixellise automatiquement les informations sensibles sur les captures d’écran. ColorOS 13.1 inclut également un coffre-fort privé amélioré avec un cryptage avancé pour une sécurité accrue.

OPPO révolutionne le marché des smartphones avec l’OPPO A78, offrant une combinaison parfaite de performances, de style et d’innovation.