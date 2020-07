FlexyNet de Djezzy : Dépannez vos amis et proches en internet est possible !

Ces dernières années ; la préoccupation majeur pour les opérateurs de téléphonie mobile est d’offrir des services qui facilitent la vie à leurs utilisateurs. Depuis quelques temps déjà, Djezzy a lancé FlexyNet, qui vous permet de dépanner vos proches et amis en leur offrant de l'internet !

Votre ami est coincé à la maison, un jour de week-end et il n’a plus internet, vous pouvez le dépanner en lui transférant des volumes internet généreux ! En fait, FLEXYNET est une fonctionnalité destinée à tous les abonnés particuliers de Djezzy pour transférer à tout moment des volumes d’internet vers un autre numéro mobile Djezzy.



Comment ça marche ?



Et bien c’est facile. Vous avez le choix d’utiliser FLEXYNET de Djezzy via différents canaux : soit en téléchargeant l’application Djezzy (Android/IOS), ou depuis la page Web de Djezzy : www.internet.djezzy.dz ou simplement composez *707#, puis choisissez la commande FLEXYNET et laissez-vous guider.



Il faut savoir que ce service offre plusieurs avantages aux clients de Djezzy. D’abord, le nombre de transfert est illimité, puis la validité du volume internet transféré peut aller jusqu’à 48h. Djezzy veut ce qu’il y a de mieux pour vous.



Il est également utile de souligner que vous pouvez transférer plusieurs volumes internet allant de 500 Mo à 2 Go. Pour les abonnés prépayés et control, les frais de transfert seront débités de votre compte de rechargement. Quant aux abonnés postpayés certes, il ne peuvent pas recevoir de l’internet mais peuvent, par contre y transférer. Les frais de transfert seront reportés sur leur prochaine facture.



A noter enfin que l’opération de transfert n’est pas gratuite. Elle varie selon le volume internet transféré. Pour le transfert de 500 Mo, les frais sont de 30 Da, 1 Go (50 Da) et enfin 2 Go pour 70 Da.