Xiaomi : Un nouveau Smartphone dévoilé le 15 juillet !

Le fabricant chinois de téléphones Xiaomi fait des pas de géants. Sa notoriété augmente et ses ventes aussi. Et pour améliorer sa croissance, il devrait présenter de nouveaux appareils le 15 juillet, soit dans deux jours.

La date de cet évènement a été publiée sur les comptes instagram et Facebook de l’équipementier qui promet aussi une «surprise mystérieuse» ! A en croire les rumeurs, on s’attend à l’annonce de la version internationale du bracelet fitness Mi Band 5, des scooters électriques Mi Scooter 1S et Mi Scooter Pro 2, ainsi que des appareils liés au streaming TV. L’un d’eux peut être un décodeur multimédia compact Mi TV Stick sous la forme d’un porte-clés, le second – un nouveau moniteur de la série Mi Display.

Et ce n’est pas tout, l’affiche de l’évènement fait allusion a un nouveau Smartphone que Xiaomi garde secret !