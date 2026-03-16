Cette stratégie technologique, annoncée par le ministre Yacine El‑Mahdi Oualid, vise à améliorer la prévention et la détection rapide des départs de feu grâce aux données numériques et aux systèmes d’information géographique.
Les autorités souhaitent consolider la forte baisse des incendies observée ces dernières années, avec seulement 5 289 hectares touchés en 2025 contre une moyenne historique d’environ 40 000 hectares par an.
Feux de forêt : l’Algérie renforce la surveillance avec 140 drones
Cette stratégie technologique, annoncée par le ministre Yacine El‑Mahdi Oualid, vise à améliorer la prévention et la détection rapide des départs de feu grâce aux données numériques et aux systèmes d’information géographique.