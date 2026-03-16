Feux de forêt : l’Algérie renforce la surveillance avec 140 drones

Pour renforcer la lutte contre les incendies de forêt, Algérie prévoit de déployer 140 drones dès 2026 et d’utiliser des images satellitaires en collaboration avec Agence spatiale algérienne.

Cette stratégie technologique, annoncée par le ministre Yacine El‑Mahdi Oualid, vise à améliorer la prévention et la détection rapide des départs de feu grâce aux données numériques et aux systèmes d’information géographique.



Les autorités souhaitent consolider la forte baisse des incendies observée ces dernières années, avec seulement 5 289 hectares touchés en 2025 contre une moyenne historique d’environ 40 000 hectares par an.