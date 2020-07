Fête de l’indépendance: Ooredoo adresse ses félicitations au peuple Algérien

À l'occasion du cinquante-huitième anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, qui coïncide avec le 5 juillet de chaque année, Ooredoo adresse ses plus chaleureuses félicitations au peuple algérien, en lui souhaitant plus de bonheur et de prospérité.

Comme chaque année, Ooredoo participe avec les algériens dans la célébration de ce glorieux événement et partage avec la jeunesse algérienne la joie de cette journée historique, qui perpétue l’héroïsme et le sacrifice de ses aïeux.

Dans son message de félicitations, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « je suis honoré de présenter, en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux au peuple Algérien, à l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, et lui souhaitons la prospérité et le développement. Cette date du 5 juillet rappelle le monde entier du sacrifice des héros de l’Algérie pour leur patrie. Je saisis également cette occasion historique glorieuse pour m’incliner à la mémoire des martyrs de l’Algérie. Et je prie Dieu le Tout-Puissant de protéger l’Algérie et son peuple notamment de cette épidémie. »

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo continue de célébrer avec fierté les dates historiques et héroïques du peuple algérien.