Djezzy : L’offre IZZY continue de séduire les jeunes !

Un opérateur modèle qui a su relever tous les défis… Djezzy ne cesse de surprendre avec des offres, dont le moindre que l’on puisse dire sont hors du commun.

Il y a quelques mois l’opérateur de téléphonie mobile a ouvert son département marketing et communication à quatre jeunes influenceurs Algériens. Le but est de concevoir une offre pour séduire leur communauté qui dépasse les 5 millions de fans. Retour sur cette offre.



En effet, Djezzy a laissé à Rifka, Mourad, Stanley et Nahla le contrôle du service marketing. Après de longs mois de travail en collaboration avec l’équipe marketing, l’offre « iZZY » est née.



Tout a été revu et pensé pour les milléniaux. Nom de l’offre « iZZY », packaging moderne (qui peut même servir pour faire ses propres story Instagram), communication résolument tournée vers les réseaux sociaux et bien sûr le contenu de l’offre.



C’est une première mondiale faite en Algérie. Jamais un opérateur de l’envergure de Djezzy n’avait osé un tel projet, donner carte blanche à quatre jeunes encore sur les bancs des écoles.

Et l’offre « iZZY » déborde de surprise… Au lancement, pour 500 DA, le client bénéficie de 5GO, 500 DA de communication, le flexyNET gratuit, le tout valide pour un mois. Et ce n’est pas tout… Pour 600 DA de plus, l’utilisateur peut bénéficier de Facebook et Instagram en illimité. Aucune limitation, aucune règle cachée, Instagram et Facebook illimités.



Pour profiter des options « iZZY », il suffit juste de composer *720#, ou de se connectez à notre page web www.internet.djezzy.dz ou via l’application Djezzy.



Depuis son lancement, l’offre ‘’IZZY’’ de Djezzy connait un franc succès notamment auprès des jeunes algériens.