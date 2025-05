Expo Osaka Kansai 2025 : l’Algérie présente sa stratégie nationale de cybersécurité au monde

Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka Kansai 2025, le pavillon algérien a accueilli, dimanche dernier, une conférence dédiée à la cybersécurité, mettant en lumière les grandes lignes du plan stratégique national de cybersécurité de l’Algérie.

Organisée dans le cadre de la semaine thématique « L’avenir de la société et de la mobilité », cette rencontre a réuni des experts d’Algérie Télécom et de l’opérateur mobile Djezzy, venus partager l’approche nationale face aux enjeux croissants de la sécurité numérique.

Mohamed Amine Benziane, chef de département à Algérie Télécom chargé de l’Union internationale des télécommunications, a présenté les fondements du plan stratégique algérien. Il a notamment souligné l’importance de l’alignement de cette stratégie sur les standards internationaux, tout en détaillant les actions concrètes menées par Algérie Télécom pour en assurer la mise en œuvre.

Walid Abbas, représentant de Djezzy, a quant à lui exposé la vision stratégique de son entreprise en matière de cybersécurité, en insistant sur les objectifs visés et les mécanismes d’application à court et moyen termes. Il a mis en avant les axes prioritaires de la stratégie nationale, notamment la protection des citoyens dans l’espace numérique et la prévention des cybermenaces.

Cette conférence a suscité un vif intérêt parmi les participants, notamment ceux engagés dans les domaines de la technologie et de la sécurité informatique, témoignant de l’importance croissante de ces enjeux dans un monde toujours plus connecté.

À travers sa participation à l’Expo 2025, qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025 à Osaka (Japon), l’Algérie réaffirme sa volonté de renforcer sa présence sur la scène internationale, tout en explorant de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs clés du numérique, de l’innovation et de la sécurité.