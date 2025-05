Paiement mobile : Djezzy et la BDL lancent le paiement par carte VISA en Algérie et à l’étranger

Dans une avancée majeure pour l’inclusion financière et la digitalisation des services en Algérie, Djezzy et la Banque de Développement Local (BDL) annoncent le lancement, à partir du 19 mai 2025, d’un nouveau mode de paiement électronique par carte VISA.

Ce service marque une première dans le secteur de la téléphonie mobile algérienne, Djezzy devenant le premier opérateur à offrir à ses clients, en Algérie comme à l’étranger, la possibilité de régler leurs services via une carte internationale.

Une solution innovante pour les Algériens du pays et de la diaspora

Ce nouveau dispositif permettra aux porteurs de cartes VISA de recharger du crédit mobile et régler les factures de leur ligne ou celle de proches.

Il vise particulièrement à faciliter l’accès aux services pour les Algériens résidant à l’étranger, qui pourront désormais contribuer facilement aux besoins télécoms de leurs proches via un moyen de paiement sécurisé et universel.

Vers un écosystème de paiement plus inclusif

L’ajout de la carte VISA vient compléter les solutions de paiement déjà disponibles, telles que la carte Edahabia d’Algérie Poste et la Carte interbancaire CIB.

Djezzy et la BDL entendent ainsi diversifier les options de paiement pour répondre aux besoins d’un public de plus en plus connecté, tout en renforçant la sécurité et la fluidité des transactions.

Une ouverture vers l’international et la carte Mastercard

Dans un second temps, le service devrait s’élargir à la carte Mastercard, poursuivant l’objectif de créer une infrastructure de paiement numérique moderne, ouverte sur le monde, en ligne avec les ambitions de modernisation de l’économie nationale.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie des deux institutions de :

Promouvoir l’innovation financière ,

, Encourager l’inclusion numérique ,

, Moderniser l’écosystème de paiement en Algérie.

Avec cette nouvelle offre, Djezzy et la BDL réaffirment leur rôle d’acteurs engagés dans la transformation numérique du pays, au service du citoyen, de la diaspora et de la souveraineté technologique nationale.