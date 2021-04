Djezzy : Soyez tranquille avec le service ‘’Tranquilo’’ !

Djezzy proche de ses clients plus que jamais. Pour satisfaire ses abonnés prépayés et les dépanner lorsqu’ils n’ont plus de crédit, l’opérateur a lancé un servie révolutionnaire au nom de ‘’Tranquilo’’.

Le service Tranquilo permet aux abonnés Prépayés ‘’Régularisés’’ de Djezzy ayant un solde insuffisant d’effectuer des appels & d’envoyer des SMS avec le crédit d’urgence offert selon le frais de souscription choisi. Néanmoins, l’opérateur a mis des conditions pour pouvoir bénéficier de ce service notamment la nécessité que la ligne soit enregistrée définitivement sur le réseau de Djezzy et avoir au moins 3 mois d’ancienneté sur le réseau, ainsi qu’un crédit inférieur à 5 Da.

Le service Tranquilo est accessible via l’application Djezzy internet (Androïd | iOS) ou en composant *100 # (Menu SMS Bip).

Le crédit d’urgence alloué aux abonnés prépayés est utilisable comme suit :



– 20 DZD avec une validité de 24 heures en appel et SMS dans le réseau Djezzy, ainsi que les autres réseaux accessible via la formule *100 #.

– 50 et 100 DZD avec une validité de 7 jours en appel et SMS dans le réseau Djezzy, ainsi que les autres réseaux.

Djezzy précise enfin que si le crédit d’urgence Tranquilo n’est pas consommé après l’expiration de la validité, l’abonné sera débité du coût de souscription du service et le crédit offert.