Oppo Algérie : Des promotions sur les Reno 5 et A93

Pour de nombreuses marques de téléphones mobiles, le mois sacré de Ramadan est une occasion inouïe pour séduire de nouveaux clients. A cette occasion, Oppo Algérie lance une promotion spéciale Ramadan.

En effet, pour tout achat d’un de ces deux derniers Smartphones à savoir l’Oppo A 93 et l’Oppo Reno 5, vous bénéficiez de 06 mois de garantie de l’écran et 18 mois de garantie sur le téléphone. Oppo Algérie précise sur sa page Facebook que ‘’cette offre est valable durant tout le mois de Ramadan’’.

Rappelons que l’Oppo A93 est commercialisé au prix de 49 900 Dinars. Il dispose d’un écran FHD Super Amoled de 6.43 pouces, d’un puissant chipset MediaTek Helio P95 AI épaulé par 8 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de mémoire de stockage, ainsi que de quatre capteurs photo dont le principal affiche 48MP et une grande autonomie de 4000 mAh.

Concernant l’Oppo Reno5, il est disponible au prix de 62 900 Da. Il est doté d’un écran AMOLED 90 Hz de 6,4 pouces, avec un seul trou perforé. Le Reno 5 présente un tout nouveau système de caméra comprenant une matrice quad-caméra arrière de 64MP et une caméra avant ultra claire de 44MP.

Pour ce qui est de l’autonomie, ce Smartphone vous offre une batterie de 4310 mAh avec une Flash Charge de 50W … Il vous suffira que de 5 minutes pour bénéficier de 3 heures de vidéo. Ce n’est pas tout ! Le Reno 5 recharge sa batterie à 100% en seulement 48 minutes.