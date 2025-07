À l’occasion du lancement imminent de la 5G, Djezzy annonce le retour de sa promotion phare « Internet X2 », exclusivement destinée aux abonnés Djezzy LEGEND.

Cette offre exceptionnelle permet aux utilisateurs de doubler leur volume Internet sans coût supplémentaire, de profiter d’une connectivité optimisée et de se préparer à l’évolution des usages numériques qu’apportera la 5G : plus de vitesse, plus de fluidité, plus de liberté.

La promotion s’appliquera sur les forfaits Internet comme suit :



* Les forfaits mensuels passeront à 60 Go au prix de 1500 DA, 30 Go au prix de 1 000 DA et 12 Go au prix de 500 DA au lieu de 30 Go,15 Go et 6 Go respectivement.

* Les forfaits hebdomadaires passeront à 10 Go au prix de 300 DA et 4 Go au prix de 150 DA lieu de 5 Go et 2 Go.

* Les forfaits journaliers passeront quant à eux à 2 Go au prix de 100 DA, 600 Mo au prix de 50 DA et 300 Mo au prix de 30 DA au lieu de 1 Go, 300 Mo et 150 Mo respectivement.

La promotion « Internet X2 » s’étend également sur la 2ème souscription proposée à moitié prix.

Pour en bénéficier : composez *707# ou souscrivez via la DJEZZY App.



Avec Internet X2, Djezzy vous ouvre les portes de la 5G dès aujourd’hui, en vous offrant plus pour le même prix. Une transition numérique accessible à tous, simple et avantageuse.