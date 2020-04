Djezzy: plus de 10 milliards de centimes pour lutter contre le Covid-19 et aider les familles nécessiteuses

Cette nouvelle initiative qui coïncide avec le début du Ramadhan est mise en œuvre en partenariat avec plusieurs associations à travers la distribution de couffins aux plus démunis ainsi que les familles affectées par les conséquences de l’épidémie du Covid-19 et ce tout au long du mois sacré.

A cette occasion, Mr Matthieu Galvani Directeur Général a déclaré : « Djezzy et ses employés sont fiers d’avoir pu se donner les moyens de mobiliser 10 milliards de centimes afin d’apporter une contribution solidaire et sociale. Nos collaborateurs montrent depuis le début de cette épreuve une mobilisation collective et une énergie créative exceptionnelle. Par des idées comme la production d’hygiaphones par des entreprises locales pour équiper nos boutiques ou par des initiatives solidaires d’informations ou encore la mobilisation de moyens financiers conséquents, les collaborateurs de Djezzy montrent un sens élevé de solidarité et de créativité qui font partie de leur ADN, de notre culture d’entreprise pour participer significativement à l’effort national sans concession, sans contrepartie ».

Et d’ajouter : « Cette énergie que nous déployons collectivement souligne le caractère de nos valeurs en tant qu’entreprise et en tant que citoyens. C’est un véritable élan positif de partage, d’espoir et d’optimisme pour l’avenir ».

Avec ce nouveau don de 5,8 milliards de centimes, Djezzy aura ainsi débloqué plus de 10 milliards de centimes dans le cadre de ses efforts pour contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus en Algérie. En mars dernier, l’entreprise avait dégagé un budget de 4,2 milliards de centimes pour l’achat d’équipements médicaux pour les hôpitaux en partenariat avec le ministère de la Santé.

En plus de la campagne de sensibilisation lancée pour informer les citoyens des mesures de prévention contre le coronavirus, Djezzy a également décidé de l’accès gratuit, sur son réseau, aux plateformes d’enseignement à distance du Ministère de l’Education et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique pour permettre aux élèves des différents paliers ainsi qu’aux étudiants de suivre les cours et d’être à jour dans leur cursus scolaire et universitaire.