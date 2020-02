Djezzy participe au débat sur la 5G en Algérie

Djezzy a participé au forum « 5G Algeria 2020 », organisé récemment par l’Agence Nationale de Promotion et de Développement des Parcs Technologiques au Parc Technologique de Sidi Abdellah.

Intervenant en tant que représentant de Djezzy, Monsieur Idir Bahaa Fodil, Directeur de la Stratégie et de l’Architecture Technologique, a présenté les principales évolutions qui seront permises par la technologie 5G tant pour les consommateurs à travers l’amélioration des débits et le développement de nouveaux services, que pour les opérateurs, en matière de développement de leur architecture réseau.

Il a particulièrement mis l’accent sur les prérequis indispensables au lancement de cette technologie en Algérie, insistant notamment sur la nécessité pour les opérateurs de disposer de la visibilité nécessaireà la planification de leurs investissements, d’un cadre réglementaire adapté et d’un environnement concurrentiel sain sur l’ensemble de la chaine de valeur du haut et très haut débit.

Djezzy, Entreprise Publique Economique, couvre aujourd’hui toutes les wilayas en 2G et 3G et couvrira 45 wilayas en 4G d’ici la fin du troisième trimestre 2020, avec l’objectif d’être présent dans l’ensembledes wilayas à l’horizon 2021. Avec l’appui de ses actionnaires, le FNI et le groupe Veon, Djezzy continue de travailler à l’amélioration de la qualité de son réseau et à la généralisation de l’accès à l’internet mobile en Algérie.