Djezzy participe à la 4ᵉ édition de la Conférence Africaine des Startups

Djezzy annonce sa participation active en tant que partenaire stratégique de Algeria Venture à la quatrième édition de la Conférence Africaine des Startups, qui s’ouvre ce samedi au Centre International des Conférences (CIC) et qui se poursuivra jusqu’au 8 décembre courant. Cet événement continental majeur réunit des startups, des investisseurs, des innovateurs, ainsi que des acteurs publics et privés engagés dans la construction du futur numérique africain.

En tant qu’opérateur télécom engagé dans la transformation digitale du pays, Djezzy réaffirme à travers cette participation son rôle central dans le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat technologique. L’entreprise considère que l’émergence d’un écosystème numérique dynamique est essentielle pour accompagner les grandes mutations technologiques, notamment les opportunités et les défis portés par la 5G, moteur crucial de la nouvelle économie digitale.

À l’occasion de cette édition, Djezzy procédera à la signature de plusieurs partenariats avec des startups participantes. Cette initiative concrète témoigne de la volonté de l’entreprise de transformer ses engagements en actions tangibles, en favorisant l’intégration de solutions innovantes dans les domaines des télécommunications, du digital, de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et des services connectés.

Ces partenariats visent à encourager l’émergence de projets à forte valeur ajoutée, capables de contribuer à la compétitivité de l’économie nationale et d’offrir aux jeunes entrepreneurs un accompagnement technologique, financier et opérationnel.

À l’heure où l’écosystème national se prépare au déploiement de la 5G, porteuse de nouvelles opportunités d’innovation et de dynamisation de l’entrepreneuriat, Djezzy souhaite capitaliser sur son partenariat stratégique avec Algeria Venture. L’objectif est d’identifier des startups capables d’apporter des solutions technologiques avancées et des services numériques intégrant l’intelligence artificielle.

Grâce à son dispositif cloud, Djezzy offre également à ces jeunes entreprises un hébergement 100 % local en Algérie, garantissant la maîtrise et la sécurité des données.