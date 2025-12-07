Télécom Algérie, sponsor stratégique de l’African Startup Conference 2025

Le Groupe Télécom Algérie (GTA) participera en tant que sponsor stratégique à la 4ᵉ édition de l’African Startup Conference 2025, un événement majeur dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat technologique en Afrique. Organisée sous le haut patronage du Président Abdelmadjid Tebboune, la conférence se tiendra du 6 au 8 décembre 2025 au CIC d’Alger.

À travers un stand dédié, GTA et ses filiales présenteront leurs solutions innovantes dans les télécommunications et les technologies de l’information. Cette participation reflète l’engagement du groupe à soutenir l’écosystème numérique algérien, à promouvoir la transformation digitale et à renforcer la coopération entre acteurs publics et privés.

En s’associant à cet événement continental, Télécom Algérie confirme son rôle de leader et son implication dans la stratégie nationale de numérisation, visant à renforcer la souveraineté technologique du pays et à faire de l’Algérie un pôle régional d’innovation.