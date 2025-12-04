Ooredoo Algérie dévoile officiellement sa 5G sous le slogan « Born for 5G »

Ooredoo Algérie a annoncé officiellement, ce jeudi 4 décembre 2025, le lancement de la technologie 5G lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’entreprise à Alger, en présence de ses cadres et de représentants de la presse nationale. Cet événement marque une étape décisive pour le secteur des télécommunications en Algérie et ouvre la voie à une nouvelle génération de services numériques.

À cette occasion, l’opérateur a présenté une démonstration technique confirmant l’activation effective de son réseau 5G. Cette avancée intervient après la réception du nouveau cahier des charges établi par l’ARPCE le 26 novembre 2025 et la réussite de toutes les phases de tests « performance, stabilité et débit » garantissant une connectivité conforme aux standards internationaux.

Ooredoo a également dévoilé son plan de déploiement commercial et marketing, appuyé par son nouveau spot promotionnel « Born for 5G ». Le déploiement s’effectuera progressivement, en commençant par huit wilayas la première année, dont Alger, Oran, Constantine et Sétif, conformément à une stratégie rigoureusement définie afin d’assurer une couverture performante et une qualité de service optimale.

L’accès à la 5G se veut simple et transparent : toutes les offres Ooredoo existantes sont déjà compatibles, sans frais supplémentaires. La 5G est ainsi proposée au même tarif que la 4G, et toute nouvelle activation inclut automatiquement un contrat 5G. De plus, l’ensemble des cartes USIM 4G Ooredoo sont compatibles avec ce nouveau réseau.

Grâce à ses débits ultra-rapides et à sa latence réduite, la 5G ouvre des perspectives inédites pour des secteurs clés comme la santé, l’éducation, l’industrie, les transports ou encore les villes intelligentes. Elle représente également un moteur essentiel d’innovation et d’entrepreneuriat en Algérie.

Le Directeur général d’Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, a souligné dans son allocution que ce lancement constitue « une nouvelle phase de compétitivité et d’innovation » et réaffirme l’engagement de l’opérateur à offrir aux Algériens une expérience numérique avancée, au service du développement du pays.

L’annonce intervient au lendemain de la cérémonie officielle organisée par le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, consacrant Ooredoo comme l’un des opérateurs autorisés à exploiter cette technologie de nouvelle génération. Ce lancement couronne plusieurs années d’investissements dans la modernisation des infrastructures et dans l’adoption de normes technologiques internationales.

À travers cette avancée majeure, Ooredoo confirme son rôle d’acteur pionnier dans l’écosystème numérique national et son engagement à soutenir la transition vers une économie numérique moderne, performante et inclusive.