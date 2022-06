Djezzy partenaire du Digital African Summit

Djezzy a marqué sa participation en tant que partenaire au Sommet Africain du Digital qui s'est déroulé du 31 Mai au 2 juin courant au Centre international des conférences (CIC) à Alger, en présence de plus d’une centaine d'entreprises et startups exposantes, issus d'une vingtaine de pays d'Afrique et du monde.

Organisé par le Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN) et parrainé par le ministère de la Poste et des Télécommunications, le ministère de la Numérisation et des Statistiques et le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé de l’Economie de la Connaissance et des Startups, cette rencontre a abordé l’ensemble des aspects de la transformation digitale en Afrique et le développement des télécommunications dans les pays africains.



Ce sommet a également été une opportunité pour évoquer les défis de la cyber-sécurité, la signature électronique, le paiement mobile ainsi que la e-gouvernance. Il a été aussi une occasion pour les startups algériennes et africaines d’échanger autour de problèmes communs et d’explorer ensemble les opportunités d’affaires afin de contribuer à la transformation numérique de l’Afrique.



A cette occasion, Matthieu Galvani, Président-Directeur Général de Djezzy a déclaré : « en tant qu’acteur économique majeur, Djezzy veut apporter sa contribution à la construction du modèle numérique national algérien tout en supportant l’émergence d’une économie basée sur la connaissance ». En apportant son soutien au Digital African Summit, Djezzy encourage l’innovation et l’entrepreneuriat, les deux leviers incontournables de la croissance et du développement.