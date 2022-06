Bomare Company organise une opération de don de Sang pour les employés de l’usine à Birtouta

En étant une entreprise qui valorise le bénévolat, BOMARE COMPANY a organisé le 29 Mai 2022, une campagne de don de sang au niveau de l’usine à Birtouta.

On n’est pas sans savoir que chaque année, des milliers voir des millions de personnes comptent sur le don de sang pour rester en vie et en bonne santé. En effet, cette opération sauve des milliers de vies chaque jour ; 1 donneur peut sauver jusqu’à 3 vies : 1 accidenté de la route, 1 malade atteint de cancer et 1 femme victime d’un accouchement difficile.



C’est pour cela que l’entreprise BOMARE COMPANY a décidé de mettre en œuvre une récolte de sang au niveau de l’usine à Birtouta. L’événement s’est déroulé de 10h jusqu’à 15 :00h, des collations de jus et de mini gâteaux sont offerts aux donneurs après le prélèvement sanguin pour leur donner un coup de boost et éviter tout mal aise possible.

Plus de 40 personnes ont participer au don, y compris le directeur général Ali BOUMEDIANE, un acte de bien vaillance qui prouve une fois de plus la volonté de BOMARE COMPANY à participer aux différentes activités de bénévolat.