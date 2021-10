Djezzy ouvre des points de retrait « Jumia » dans ses boutiques !

Bonne nouvelle pour les clients Jumia ! Ils peuvent désormais récupérer leurs colis dans les boutiques de Djezzy, dans le cadre d’un partenariat conclu avec le leader du e-commerce en Algérie et numéro un en Afrique.

Djezzy vient d’ouvrir des points de retrait des commandes Jumia dans trois boutiques à Alger (Bir Mourad Rais), Oran (Haï Essalem) et Constantine (Lotissement Ain El Bey Ali Mendjeli).

Cette opération permettra aux clients ayant acheté des produits par le biais de la plateforme Jumia de les réceptionner au niveau des espaces de Djezzy en attendant de l’élargir vers d’autres wilayas du pays.

A cette occasion, Matthieu Galvani, PDG de Djezzy a déclaré : « les magasins Djezzy vont ainsi permettre à nos clients de se faire livrer en toute sécurité, ce qui va pousser encore plus l’essor du e-commerce dans le pays »

De son côté, Tanguy Leriche, Directeur Général Jumia Algérie, a indiqué : «Avec les points retraits, nous offrons à nos clients une solution de livraison proche de chez eux, disponible à toute heure de la journée. A terme, le partenariat avec Djezzy va permettre de déployer cette solution sur tout le territoire nationale ».



Djezzy rappelle avoir conclu une alliance en novembre 2020 avec Jumia afin de faire bénéficier ses clients d’une multitude d’avantages. Dans le cadre de cet accord, les clients Djezzy reçoivent gratuitement des Gigas pour leurs commandes à travers les plateformes de e-commerce Jumia Mall et Jumia Food. En plus de ces bonus, Djezzy offre la possibilité à ses clients d’accéder gratuitement au site et à la plateforme Jumia.



Le développement et la promotion du e-commerce renforce le positionnement de Djezzy en tant qu’entreprise engagée dans la transformation numérique et technologique en Algérie.