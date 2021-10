Sony offrira des cadeaux pour les cinq années de la Playstation VR

Sony annonce offrir à l’occasion des cinq années d’existence de la Playstation VR, plusieurs jeux sur sa console PS VR à tous les abonnés du PS Plus en Novembre.

Le casque de réalité virtuelle de la PS4 ou Playstation VR est lancé en octobre 2016 et fête donc ses cinq ans d’existence. Pour marquer cet anniversaire, Sony annonce offrir des cadeaux pour ses utilisateurs abonnés.

Concrètement, les abonnés de la PS VR recevront leurs jeux habituels du mois en novembre, mais aussi trois titres supplémentaires dédiés au casque, comme on le lit sur le bloc du fabricant japonais : « Pour célébrer cet anniversaire, nous souhaitons remercier dignement les fans de PlayStation : À partir de novembre, les membres PlayStation Plus recevront trois jeux PS VR en bonus sans frais supplémentaires. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la mise à jour de PlayStation Plus dans les semaines à venir. »

Pour l’instant Sony ne donne pas la liste des jeux qui seront offerts mais donne quelques indices, dont une liste des titres les plus populaires, sur les plus de 500 jeux disponible depuis 2016.