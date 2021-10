Mobilis participe au salon Digitech

Mobilis participe à la 2ème édition du Salon du DIGITAL TECHNOLOGIE & IOT « DIGITECH » qui se tient du 16 au 18 octobre 2021 au Centre International de Conférences Abdelatif-Rahal (CIC) Alger.

Organisé sous le parrainage des ministères du Commerce, de la Poste, des Télécommunication et des Technologies, ce salon réunira le plus grand écosystème IT, des plus grands constructeurs aux intégrateurs de solutions (banques, assurances et Mobile paiement), avec plus de 90 exposants dont quatre pays étrangers que sont, les États-Unis, le Liban, le Sénégal et la France.

Cette manifestation technologique d’envergure, se veut un carrefour de rencontres et une opportunité pour les sociétés participantes d’échanger entre elles leurs expériences et faire découvrir aux visiteurs férus du monde digital et numérique comment mener le changement et la construction de l’avenir de leur entreprise, à travers notamment, le numérique responsable, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, l’IOT, la réalité virtuelle et augmentée, le Big Data, les outils collaboratifs, le télétravail, le cloud computing, le business intelligence, les solutions dématérialisées, etc.

Mobilis leader dans l’innovation et les nouvelles technologies, marquera sa présence au salon à travers un stand regroupant les filiales du Groupe Télécom Algérie, au niveau duquel, ses conseillers technico-commerciaux, exposeront les dernières solutions innovantes de l’entreprise.

À travers sa participation à cet important espace technologique, Mobilis confirme son implication dans le processus de transformation numérique du pays et de son écosystème digital.