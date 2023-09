Djezzy lance « walk for school » pour une rentrée scolaire solidaire

Fidèle à sa tradition citoyenne, Djezzy marque la rentrée scolaire 2023-2024 en lançant à travers l’application Djezzy App la campagne « walk for school » en vue de venir en aide aux familles dans le besoin à travers le territoire national en partenariat avec les Scouts musulmans algériens.

Baptisée « khatwa sghira, ferha kbira », cette initiative est lancée par Djezzy pour la deuxième année consécutive. Elle s’est déroulée du 12 au 18 septembre courant et a permis aux clients de Djezzy de marcher et de gagner des gigas qu’ils convertissent, s’ils le souhaitent, en participation à l’opération de dons de packs scolaires en faveur des écoliers.

Cette année, ce sont plus de 250 millions de pas qui ont été enregistrés marquant une évolution de plus de 76% par rapport à 2022. Ce qui reflète l’engagement des clients de Djezzy et des citoyens à participer à l’effort de solidarité en direction des familles nécessiteuses afin d’égayer la rentrée scolaire pour des milliers d’élèves à travers le territoire national.

Cette campagne de solidarité a été clôturée lundi après-midi au centre international des Scouts musulmans algériens de Sidi Fredj lors d’une cérémonie où ont été conviés des enfants qui seront scolarisés pour la première fois cette année dans une ambiance festive et joyeuse.

À travers cette action, Djezzy réaffirme sa volonté en tant qu’entreprise publique économique à contribuer à l’épanouissement des jeunes générations, au-delà de son engagement à renforcer l’esprit de solidarité et d’entraide dans la société.