Djezzy et l’Algérienne des Eaux scellent un partenariat stratégique pour accélérer la transformation numérique des services publics

Djezzy et l’Algérienne des Eaux (ADE) ont signé un protocole d’accord stratégique au Cercle National de l’Armée à Alger, en présence des ministres de l’Hydraulique et des Finances, ainsi que des directeurs généraux des deux entreprises. Ce partenariat de cinq ans vise à moderniser les services publics en intégrant des solutions numériques avancées.​

Djezzy fournira à l’ADE des services voix et data pour les grandes entreprises, des connexions de sites, des solutions IoT, Push-to-Talk, ainsi que des services cloud incluant visioconférence, messagerie électronique, hébergement, gestion électronique des documents (GED), digitalisation des processus métiers et développement d’applications mobiles.​

En retour, l’ADE s’engage à promouvoir les produits et services de Djezzy sur ses sites, à intégrer les solutions technologiques de l’opérateur dans ses systèmes d’information et de communication interne, et à collaborer à la promotion conjointe de solutions digitales innovantes. De plus, les employés de l’ADE bénéficieront d’avantages exclusifs sur les offres commerciales de Djezzy destinées aux grandes entreprises.​

Ce partenariat reflète la volonté des deux entités de contribuer activement à la digitalisation des services publics en Algérie, au bénéfice des citoyens et des entreprises.