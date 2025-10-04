Djezzy clôture la 3ᵉ édition du Data Science Immersion Program et valorise les talents algériens de demain

La troisième édition du Data Science Immersion Program, initiée par Djezzy en partenariat avec Huawei et Majesteye, s’est clôturée ce jeudi 2 octobre lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel Holiday Inn d’Alger. L’événement s’est déroulé en présence de représentants de Djezzy, de Huawei ainsi que du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette édition a rassemblé des étudiants issus de différentes wilayas du pays, illustrant la diversité et le potentiel du vivier de compétences nationales. Pendant plusieurs semaines, les participants ont bénéficié d’une formation intensive axée sur la data science, l’analyse de données et l’intelligence artificielle.

Encadrés par des experts de Djezzy, les étudiants ont travaillé sur cinq cas pratiques inspirés des activités réelles de l’entreprise. Cette approche leur a permis de mettre en application leurs connaissances théoriques tout en développant des solutions concrètes et innovantes. Les projets présentés en fin de programme ont démontré la capacité des jeunes talents algériens à concevoir des outils basés sur l’intelligence artificielle, la modélisation prédictive et l’analyse avancée de données pour répondre aux enjeux actuels du secteur des télécommunications.

À travers cette initiative, Djezzy réaffirme son engagement en faveur de l’innovation, de la jeunesse et de la transformation numérique. Le programme illustre la volonté de l’entreprise de contribuer activement au développement des compétences locales dans les métiers d’avenir. Huawei, partenaire technologique du projet, a apporté son expertise internationale, tandis que Majesteye a assuré la mise en œuvre opérationnelle et le suivi pédagogique du programme.

La cérémonie de clôture s’est conclue par la remise des attestations aux participants et par un moment d’échange entre étudiants, acteurs institutionnels et représentants des entreprises partenaires. Les discussions ont porté sur les opportunités offertes par la data science et l’intelligence artificielle dans la construction d’une économie numérique performante et durable en Algérie.