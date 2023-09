ChatGPT se dote désormais de fonctionnalités vocales

La maison mère de ChatGPT, OpenAI vient d’apporter une nouvelle amélioration à son chatbot sur Android et iOS, promettant encore plus d’utilité que jamais.

Moins d’un an après sa mise en ligne, ChatGPT, va se doter d’une nouvelle fonctionnalité pratique, qui est la compréhension des commandes vocales. Désormais sur les applications mobiles de ChatGPT, il sera possible de poser des questions oralement, et écouter les réponses à travers une voix synthétique.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra ainsi, d’échanger librement avec ce chatbot doté d’intelligence artificielle. En plus de la voix, ChatGPT se renforce également de capacités multimodales. En plus du texte, le Chatbot permettra d’analyser les images directement depuis l’application mobile, à l’instar de Google Lens.