Algérie Télécom sponsor principal du semi-marathon international de la ville de Bejaia 2023

En octobre 2023, Bejaïa vibrera au rythme d'un événement sportif d'envergure : le Semi-Marathon International de la Ville de Bejaia. Algérie Télécom est fière d'annoncer son rôle de sponsor principal de ce rendez-vous incontournable pour les passionnés de course à pied, prévu pour le Vendredi 20 Octobre 2023.

La cérémonie de signature s’est tenue ce dimanche 24 Septembre 2023 au siège de la Direction Générale d’Algérie Télécom, en présence du Président Directeur Général d’Algérie Télécom, Monsieur Adel Bentoumi et du Président l’Association Athletic Méditerranéen Club Bejaia, Monsieur Fatah HADDAD.

En tant que Sponsor Principal, Algérie Télécom appose fièrement son nom à cet événement, désormais baptisé le « Semi-Marathon International de la Ville de Bejaia Algérie Télécom ». Cette association réaffirme l’engagement actif d’Algérie Télécom envers le sport et la santé, tout en soulignant son soutien à cette compétition sportive prestigieuse. De plus, cet événement offre une occasion unique de mettre en lumière les sites enchanteurs et le riche patrimoine historique millénaire de Bejaia, une des perles du pays.

Cette 17ème édition promet d’être encore plus mémorable, avec la participation de coureurs venus de tout le pays et d’autres nations, prêts à relever le défi de cette course emblématique. Les épreuves incluent la course des enfants de 3 km, la course populaire de 7 km et le semi-marathon de 21,087 km.

En tant qu’entreprise citoyenne, Algérie Télécom est honorée de contribuer à rassembler les gens durant cette journée exceptionnelle, centrée sur les valeurs de sport, du dépassement de soi et de célébration de l’esprit sportif. Ensemble, nous créerons des moments inoubliables et inspirerons de nouvelles générations à embrasser le sport et à en bénéficier pleinement.