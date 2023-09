Apple ne va pas créer de moteur de recherche rival à Google

Un dirigeant d’Apple devrait témoigner dans le procès opposant Google à la justice américaine, que la marque à la pomme n’a pas l’intention de créer un moteur de recherche rival de Google.

Actuellement aux Etats-Unis, Google est au cœur d’un des plus grands procès de justice américaine, mettant en cause des géants de la Tech. Le parquet américain accuse en effet Google de violer la loi anti-monopole à travers des arrangements financiers passés entre les constructeurs de smartphones et les développeurs de navigateurs.

En 2018 déjà, Google paye à Apple 8,5 milliards de dollars pour être le moteur de recherche par défaut sur iPhone et Mac. Chose dont le gouvernement américain estime qu’il est impossible dans ce cas de proposer une concurrence saine où chacun à sa place et ses chances. Il estime qu’il s’agit d’un maintien illégal du monopole.

Cette année les experts estiment que ce montant a atteint 19 milliards de dollars. Eddy Cue, vide-président principal des services chez Apple, est celui a négocié le “deal”. Il est appelé à s’expliquer lors du procès. Selon certaines sources, voici ce que répondra Cue : d’abord, qu’Apple a choisi Google en tant que moteur de recherche tout simplement parce qu’il s’agit “du meilleur produit” et précisera qu’Apple ne compte pas développer son moteur de recherche étant donné qu’il y’a déjà Google.