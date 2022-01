CES 2022 : Nokia lance 5 nouveaux modèles

A l’occasion du CES de Las Vegas 2022, la marque Nokia a présenté cinq nouveaux modèles de téléphones avec une gamme allant d’un smartphone 5G à un téléphone à clapet de l’époque.

Nokia et son partenaire HMD, introduira sur le marché de la téléphonie mobile cinq nouveaux modèles allant de 79 à 239 dollars, avec en haut de gamme un smartphone 5G et en bas de la gamme, le petit téléphone à clapet de l’époque.

Baptisé Nokia 2760, ce téléphone adopte un design à clapet apprécié depuis plusieurs années. Ce dernier visera les clients dépassant les 55 ans et sera donc affiché à seulement 79 dollars comme le rapporte le média The Verge. Il se contentera de services minimum comme Maps et disposera d’un bouton d’appel d’urgence pour appeler un contact de son choix et partager sa location. Il est équipé également d’un petit écran externe pour les notifications.

Les autres modèles seront positionnés en entrée de gamme avec un prix allant de 99 à 239 dollars. On retrouve en bas de l’échelle le C100 disposant d’un écran 5,45 pouces et une batterie de 3000 mAh et une caméra de 8 Mp. plus haut, on retrouve le C200 adoptant un écran de 6,1 pouce et une batterie de 4000 mAh affiché à 119 dollars.

Plus haut encore, on retrouve le Nokia G100, qui est un smartphone 4G, avec un écran de 6,5 pouces et une batterie de 5000 mAh affiché au tarif à 149 dollars. En haut de la gamme, on découvre le G400 adoptant un écran de 6,6 pouces et une batterie de 5000 mAh. Il est également équipé de 3 capteurs photos de 48, 5 et 2 MP. Il est également équipé de 6 Go de Ram et 128 Go de stockage.