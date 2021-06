CASH Assurances lance un service e-payement !

La compagnie CASH Assurances lance un nouveau service de ‘’e-payement’’ pour permettre à ces clients de protéger leur demeure en se souscrivant aux Catastrophes Naturelles (CAT NAT) et multi-risques habitation (MRH).

« Pour être toujours plus proches de ses clients et de leurs attentes, CASH Assurances a complètement relooké son site internet pour en faire une véritable plateforme intégrant le lancement du service de paiement en ligne », s’est félicitée la compagnie d’assurance dans un communiqué de presse.



La nouvelle plateforme permet aux clients d’établir le devis, de le convertir en contrat et de payer avec la carte interbancaire (CIB), dans un processus digital simplifié et entièrement sécurisé, selon la réglementation en vigueur en Algérie, précise la même source.

Selon la compagnie, cette nouvelle plateforme est facilement accessible et adaptée à tous les canaux de connexion (PC, Smartphone), en vue de permettre aux clients d’optimiser leur expérience client, tout en évitant les contraintes liés aux déplacements.