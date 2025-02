Béchar : Mise en service de 42 km de fibre optique sur le premier tronçon du projet ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet

Dans le cadre du développement des infrastructures de communication, un réseau de fibre optique de 42 km a été posé et mis en service sur le premier tronçon du projet de voie ferrée Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, long de 950 km. Cette opération, menée par la direction locale d’Algérie Télécom (AT), vise à renforcer les services de téléphonie et d’Internet sur cet axe stratégique.

Selon Moulay Kihal, directeur opérationnel d’AT à Béchar, ce premier tronçon s’étend de la ville de Béchar jusqu’à la frontière de la wilaya de Béni Abbès et comprend les gares d’Abadla et de Hammaguir. L’installation de cette infrastructure numérique permettra d’améliorer la connectivité des différentes installations ferroviaires et d’accompagner le développement de ce projet d’envergure.

Une infrastructure numérique au service du projet ferroviaire

Dès son entrée en exploitation, ce réseau de fibre optique a permis le raccordement aux réseaux téléphoniques et Internet de quatre bases de vie et de plusieurs sites techniques du groupement d’entreprises en charge de la réalisation de ce tronçon ferroviaire.

Mustapha Dayam, responsable du service des grands comptes et entreprises à la direction locale d’AT, a indiqué que ce réseau facilitera également, dans un avenir proche, le raccordement des gares ferroviaires d’Abadla et de Hammaguir aux services de télécommunications.

Par ailleurs, dans le cadre de l’accompagnement de ce projet structurant, Algérie Télécom a déjà procédé au renouvellement de plus de 20 km de fibre optique, endommagés par les travaux de construction de la ligne ferroviaire, sur différents segments de ce premier tronçon de 200 km.

Un projet global de couverture en télécommunications

En complément de cette initiative, l’opérateur public Mobilis a lancé un ambitieux programme de déploiement du réseau de téléphonie mobile sur l’ensemble du tracé ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet. Ce plan vise à assurer une couverture optimale de la voie ferrée ainsi que des régions traversées, garantissant ainsi une connectivité fluide aux voyageurs et aux acteurs impliqués dans l’exploitation de cette nouvelle infrastructure.

Ce projet de modernisation des infrastructures de télécommunications s’inscrit dans une démarche globale visant à accompagner la mise en valeur du gisement de fer de Gara Djebilet et à optimiser le transport ferroviaire des voyageurs et des marchandises entre le Sud-Ouest et le Nord du pays.