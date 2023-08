Apple : l’assistant vocal Siri pourrait détecter les mouvements pour s’activer

Apple a récemment déposé un brevet, qui aurait pour but de permettre à Siri son assistant vocal, de détecter les mouvements de vos lèvres et de votre tête pour s'activer.

Avec la nouvelle génération de système d’exploitation iOS 17, les utilisateurs peuvent désormais activer l’assistant intelligent d’Apple par un simple « Siri » à la place de « Hey Siri » marquant ainsi la fin d’une époque de 12 ans, mais apparemment la marque à la pomme a d’autres projets pour son assistant.

La firme de Cupertino serait en effet, en train de développer une fonction de détection de mouvement pour activer son assistant vocal. C’est en tout cas ce qu’affirme une demande de brevet déposée par Apple. Le document révèle que Siri pourrait bientôt lire sur les lèvres de l’utilisateur pour se déclencher comme commande vocale.

Selon le média Apple Insider, ce brevet qui est baptisé “Keyword Detection Using Motion Sensing” détaille donc une fonction de détection des mouvements des lèvres, mais aussi de la tête, qui pourrait être utilisée pour activer l’assistant, et ceci via l’exploitation d’un capteur de mouvement pour suivre et enregistrer les mouvements de l’utilisateur lorsqu’il parle.