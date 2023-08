Ooredoo accompagne la FAPH pour l’organisation d’un camp d’été pour les personnes handicapées

Fidèle à son statut d’entreprise socialement responsable, Ooredoo accompagne la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH), lors du Camp d'été dédié aux personnes handicapées.

Organisé du 1er au 10 août 2023, à Tichy, willaya de Bejaia, ce camp d’été pour personnes à mobilité réduite constitue un lieu de détente permettant à cette frange de la société d’explorer la nature, profiter de la plage, participer à des activités en plein air et d’interagir avec d’autres personnes ayant des défis similaires avec un programme comprenant des activités divertissantes et éducatives, notamment des jeux de groupes, des activités sportives adaptées, des ateliers d’art et d’artisanat.

Dans une bonne ambiance de vacances et de loisirs, le camp a été encadré par des professionnels de la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées ainsi que des bénévoles formés pour aider les participants à mobilité réduite de profiter pleinement de cette expérience inoubliable.

A cette occasion, la Présidente de la FAPH, Mme Atika El Mamri a déclaré « Je tiens en mon nom et au nom de La Fédération Algérienne des Personnes Handicapées à présenter nos remerciements à Ooredoo qui nous a accompagné lors de l’organisation de ce camp d’été pour personnes handicapées qui sont des citoyens à part entière et qui font partie de notre société. Cette louable initiative vise à faciliter l’inclusion des personnes à mobilité réduite dans la société en leur donnant la possibilité de profiter de la saison estivale et de passer des moments inoubliables. »

Pour rappel, Ooredoo a accompagné depuis 2015, différentes activités de FAPH notamment la réalisation d’un projet d’accompagnement à l’autonomie et à la scolarisation des enfants handicapés.

A travers sa contribution à cette initiative de solidarité, Ooredoo réitère son engagement aux côtés des personnes vivant une situation d’handicap et confirme sa volonté à poursuivre ses efforts pour améliorer leurs conditions au quotidien.