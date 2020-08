Apple : Greg Joswiak nouveau directeur Marketing

Phil Schiller, une figure emblématique chez Apple décide de se mettre en retrait. A la tête du service Marketing de la firme à la pomme depuis 23 ans, il sera chargé désormais de l'App Store et des événements Apple.

Et c’est Greg Joswiak qui succédera à Phil Schiller, membre de « longue date » de l’équipe marketing d’Apple. Présent dans l’entreprise depuis une vingtaine d’années, il a notamment supervisé la gestion et le marketing de l’iPod et de l’iPhone.

S’agit-il d’une forme de retraite puisque Phil Schiller a aujourd’hui 60 ans. Dans un communiqué Apple annonce que Phil Schiller va quitter son poste de chef du marketing. Connu pour participer aux keynotes organisées par son entreprise, il avait notamment remplacé Steve Jobs lorsque ce dernier était en congé maladie.

A noter que Phil Schiller a débuté sa carrière chez Apple en 1987 et son histoire avec la firme californienne reste liée à celle de Steve Jobs. Il fera son retour en 1997 pour devenir le chef de marketing d’Apple et participera au retour au premier plan de la société. « Phil a contribué à faire d’Apple la société qu’elle est aujourd’hui et ses contributions sont vastes et profondes » explique Tim Cook, le PDG d’Apple, dans un communiqué. Phil Schiller évoque de son côté son « rêve devenu réalité » de travailler chez Apple avec « ces grands amis Steve, Tim et tant d’autres ». « J’ai commencé chez Apple à 27 ans. Cette année, j’ai eu 60 ans et il est temps que je fasse des changements dans ma vie » a-t-il dit.