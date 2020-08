Samsung présente la série Galaxy Note 20

Samsung Electronics a dévoilé, récemment, le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour.

Lors de son tout premier événement virtuel ‘’Galaxy Unpacked’’ diffusé en direct depuis la Corée, il a été également question des Tab S7 et S7+, les tablettes multifonctions pour la productivité et la créativité ainsi qu’une montre intelligente haut de gamme : la Galaxy Watch3, dotée de fonctionnalités avancées de santé. « La série Galaxy Note 20 est une centrale de productivité, se connectant de manière transparente à l’écosystème Galaxy pour vous donner plus de flexibilité et de temps pour ce qui compte le plus », indique un communiqué de Samsung.

La série Galaxy Note 20 est une puissance de productivité qui fonctionne comme un ordinateur et vous permet de jouer comme un pro. La série est disponible en deux versions: en premier le Galaxy Note20 Ultra, conçu pour les fans de Note qui exigent le summum de la puissance et de la productivité. Le deuxième modèle est le Galaxy Note 20 pour un plus large éventail d’utilisateurs de Note qui cherchent à maximiser leur temps de travail et de jeu. Les deux ont été conçus pour être d’une efficacité incroyable pour que vous ayez plus de temps pour rester en contact avec les personnes que vous aimez. « Nous n’avons jamais auparavant compté sur la technologie comme nous le sommes aujourd’hui. C’est ainsi que nous restons connectés alors que nous naviguons dans les défis extraordinaires auxquels le monde est confronté », a déclaré Dr TM Roh, président et chef de la division Mobile Communications chez Samsung Electronics.

Aujourd’hui, nous avons besoin d’appareils aussi flexibles que nous, pour pouvoir travailler, jouer et nous connecter comme nous le voulons. Faites passer votre productivité au niveau supérieur avec la série Galaxy Note 20. La dernière série Note de Samsung transforme votre façon de travailler et vous permet d’en faire plus à tout moment, où que vous soyez.

Le Note 20 sera proposé en bronze, vert et gris à partir de 959 euros, tandis que le Note 20 Ultra sera commercialisé en bronze, noir et blanc à partir 1309 euros.

Fiche technique du Galaxy Note 20 :



* Ecran : 6,7 Super AMOLED

* Définition : 2400 x 1080 pixels

* Mémoire : 256 Go avec un stockage extensible via microSD jusqu’à 1024 Go

* Processeur : Exynos 990 avec une RAM de 8 Go

* Batterie : 4300 mAh

* Puissance de la charge rapide de 45 watts

* Système d’exploitation : Android 10

* Appareil photo : Triple caméra arrière : 12+12+ 64 MPx

* Caméra frontale : 10 Mpx

* Connectivité : Wi-Fi 6 (ad), Bluetooth 5.0 et USB Type-C

* Capteur d’empreinte digitale : Sous l’écran

* Compatibilité double SIM