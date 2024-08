Apple devrait lancer un iPhone Slim en 2025 et un pliant en 2026

Apple va marquer un tournant dans sa stratégie avec l’iPhone 17, en prévoyant en plus d’un nouveau design, un modèle Slim plus fin, et un potentiel iPhone pliant dans deux ans au format Flip.

La marque à la pomme aurait plusieurs grands projets pour continuer d’innover avec son iPhone. En effet, selon Jeff Pu, analyste pour la firme Haitong Securities, Apple prévoit de grandes choses pour la future génération iPhone 17 attendue pour 2025.

Selon lui, le programme d’Apple devrait inclure, un nouveau design, des fonctionnalités Apple Intelligence encore plus évoluées, ainsi qu’une plus grande quantité de mémoire. Parmi les nouveautés, un nouveau modèle devrait faire son apparition, à savoir l’iPhone slim qui replacerait l’iPhone Plus.

L’analyste a également estimé que la firme américaine vise le lancement de son premier appareil pliant pour 2026. Dans un premier temps Apple aurait voulu lancer un iPad pliant en 2025 puis un iPhone pliant en 2026.