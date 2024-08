Samsung lance deux nouvelles fonctionnalités pour renforcer la protection de données

Le fabricant coréen continue le renforcement de la sécurité de ses appareils Galaxy en annonçant l’introduction de deux nouvelles fonctionnalités, pour une meilleure protection des données personnelles.

Pour faire face au vol de données dont le fléau augmente considérablement, Samsung travaille régulièrement sur le renforcement de la sécurité des données de ses utilisateurs. Déjà reconnue pour ses solutions de sécurité comme Knox, la firme coréenne lance deux nouvelles fonctionnalités pour ses appareils Galaxy.

Il s’agit de Quick Share Pirvate Sharing et Enhanced Data Protection. Le premier permet aux utilisateurs de partager des fichiers de manière sécurisée. En activant le mode privé, accessible via le menu de Quick Share, il est possible de partager jusqu’à 20 fichiers avec une limite totale de 200 Mo, et peuvent définir un délai d’expiration pour leur visualisation, après quoi ces derniers ne seront plus accessibles. Ce mode empêche également la capture d’écran et restreint l’accès aux contacts spécifiés.

Parallèlement, la fonctionnalité Enhanced Data Protection pour Samsung Cloud apporte une sécurité renforcée aux sauvegardes et aux données synchronisées, et ceci en utilisant un chiffrement de bout en bout, assurant que seules les appareils Samsung peuvent déchiffrer les données, même en cas de compromission des serveurs. En cas de perte d’accès à leurs compte les utilisateurs doivent générer un code de récupération pour accéder à leurs données.