Algérie Télécom et Djezzy sponsors officiels de la « Traversée de la Baie d’Alger »

Algérie Télécom et Djezzy sont ravis d’annoncer leur partenariat en tant que sponsors officiels de l'événement sportif, la « Traversée de la Baie d'Alger ». Cet événement emblématique est organisé ce 3 août 2024 par la Ligue Algéroise de la Natation sous l’égide de la Direction de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (DJSL) de la wilaya d’Alger.

Le coup d’envoi de cette course de nage libre a été donné à la plage des « Sablettes » en présence des dirigeants des deux entreprises sponsors ainsi que des invités de marques et de représentants des autorités de la wilaya d’Alger.

Les compétiteurs se sont élancés sur une distance de 7500 mètres vers la plage « Marina », située à l’Est d’Alger. A la fin de la course, les responsables des deux entreprises ont récompensé les efforts de tous les participants et organisateurs de cet événement.

Cette initiative, la deuxième du genre après celle organisée avec succès en 2023, a non seulement mis en lumière les talents des nageurs algériens, mais a également souligné l’importance de l’activité physique et d’un mode de vie sain.

Ce partenariat témoigne de l’engagement d’Algérie Télécom et de Djezzy envers le sport et la jeunesse, illustrant leur volonté de promouvoir des initiatives inspirantes qui dynamisent la société. De plus, leur soutien à cette action de grande envergure s’inscrit dans leur politique de promotion de la jeunesse et du sport en Algérie.