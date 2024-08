Digitalisation: trois banques publiques vont s’équiper d’un système d’information intégré

Trois banques publiques ont lancé les procédures pour s'équiper d'un système d'information intégré, s'ajoutant à trois autres banques publiques qui en disposent déjà, a indiqué le ministre des Finances, Laaziz Faid.

Après la Banque de l’agriculture et du développement rural (Badr), la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Cnep-Banque) et la Banque de développement local (BDL), « trois autres banques publiques ont lancé les procédures nécessaires (appels d’offres) pour s’équiper de ce système appelé Global banking », a déclaré M. Faid dans un entretien accordé à la revue Indjazat.

En attendant l’acquisition de système d’information intégré, ces trois banques (BNA, CPA, BEA), ont initié divers projets internes, qui ont permis « la centralisation » de leurs systèmes d’information actuels, selon le ministre.

Faid a souligné que l’intégration de ce système dans les banques apportera « une valeur ajoutée significative », tant au niveau interne par la numérisation des opérations de la banque, qu’au niveau externe par l’amélioration des services aux clients.



Dans le même contexte, le ministre a précisé que le processus de digitalisation des établissements bancaires et financiers en Algérie a réalisé « des progrès significatifs ces dernières années », à l’image du développement des moyens de paiement et la digitalisation des services bancaires, « ce qui diminuera considérablement la nécessité pour les clients de se rendre physiquement dans les agences bancaires ».

Dans ce sillage, il a révélé que le ministère envisageait de lancer plusieurs campagnes de sensibilisation et de formation aux services numériques, pour accompagner les changements induits par cette digitalisation, et pour amener les citoyens à adopter les nouveaux produits.

Et pour répondre aux besoins croissants du secteur financier « des directives ont été formulées à l’ensemble de la place bancaire afin de redoubler d’efforts pour s’orienter vers les technologies les plus innovantes en matière de digitalisation des prestations et produits bancaires, et de veiller à maintenir une infrastructure technique robuste », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la mise en place du switch mobile pour l’interopérabilité des paiements mobiles, le ministre a affirmé que ce service « promet de révolutionner le secteur financier et bancaire en Algérie en offrant aux citoyens des services numériques rapides, faciles à utiliser et sécurisés ».