Ooredoo organise une cérémonie en l’honneur du Handball Club EL BIAR (Dames)

Sponsor des champions, Ooredoo a organisé hier au niveau de son siège à Alger, une cérémonie en l'honneur du Handball Club EL Biar - HBCEB suite à leur incroyable saison sportive couronnée de trois titres (Championnat d’Algérie, Super coupe d’Algérie et Coupe Arabe).

Cette cérémonie a été marquée par la présence du Directeur Général de Ooredoo Algérie M. Roni TOHME et des cadres de l’entreprise qui ont réservé un accueil chaleureux aux joueuses, au président du HBCEB ainsi qu’au staff technique et administratif de l’équipe.

Valorisant ce triplé historique dans l’histoire du Club Algérois, Ooredoo a honoré le HBCEB en offrant des cadeaux à l’ensemble de l’effectif pour leurs prouesses en championnat national en remportant le titre pour la quatrième année consécutive et décrocher la Supercoupe, mais aussi pour leur brillante performance sur la scène régionale, devenant pour la toute première fois détentrices de la coupe arabe des Clubs.

Ooredoo félicite le HBCEB pour cette saison d’exception et ce succès retentissant, et réaffirme son engagement indéfectible envers le développement et la promotion du sport ainsi que des jeunes talents en Algérie.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a signé le 15 janvier 2024, un contrat de sponsoring avec le Handball Club El Biar, officialisé lors d’une cérémonie organisée à Alger.