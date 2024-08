Une nouvelle batterie au potassium révolutionnaire : Plus rapide à charger, plus sûre et durable

La start-up texane Group1, pourrait révolutionner la technologie des batteries, avec le lancement de la première batterie au potassium-ion au format 18650. Une batterie plus durable, plus rapide à charger et sans l’utilisation de minéraux polluants ni de Cobalt.

Les batteries au lithium-ion sont pour l’heure les plus populaires, et sont utilisées dans une large gamme d’appareils, et des véhicules électriques. Elles contiennent toutefois des minéraux rares et polluants comme le cobalt, le nickel et le cuivre.

Ainsi, à l’occasion de la 14e conférence annuelle Beyond Lithium au Oak Ridge National Laboratory, la startup texane Group1 a présenté la première batterie au potassium-ion (KIB) au monde, emballée dans le format cylindrique 18650 très populaire. Un élément abondant dans la nature notamment dans les dépôts de sels.

Une innovation qui promet de révolutionner le marché grâce à des performances supérieures et son respect de l’environnement. La nouvelle batterie au potassium-ion (KIB), développée par Group1, utilise un matériau de cathode spécialement conçu appelé Potassium Prussian White (KPW). Contrairement aux batteries au lithium-ion, elle est exempte de minéraux critiques comme le cobalt, le nickel, le cuivre et le lithium.