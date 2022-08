Algérie Télécom lance son Store Virtuel, un nouveau service, en ligne, accessible de partout 24 h/24 et 7J/7.

A compter du samedi 30 juillet 2022, un nouveau service en ligne est proposé par Algérie Télécom à ses clients, accessible via le lien : store.at.dz ou depuis le site web de l’opérateur : www.algerietelecom.dz

Cet espace permet, ainsi, aux clients d’accéder en ligne à un éventail d’offres et services d’Algérie Télécom afin de gagner du temps et d’éviter les déplacements au niveau des agences commerciales.

Cette solution virtuelle est appliquée entièrement en mode 3D et 360°, contient trois (03) espaces : un espace d’accueil, un espace dédié aux équipements et services commercialisés dans notre réseau commercial « Boutique Idoom », et un espace exclusivité.

À travers cet espace commercial digital, Algérie Télécom réitère son engagement envers sa clientèle afin d’assurer la prise en charge de leurs besoins et la continuité de ses services en ligne.