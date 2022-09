Algérie Télécom annonce la commercialisation d’abonnements à la plateforme de soutien en ligne DOROUSCOM

À l’occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, Algérie Télécom annonce la commercialisation au niveau de ses agences commerciales, d’abonnements à la plateforme de soutien en ligne DOROUSCOM.

Cet espace numérique éducatif, propose un contenu scientifique riche et complet de cours et exercices de plusieurs matières conformes au programme de l’éducation nationale, dispensés par des enseignants expérimentés des trois (03) cycles : primaire, moyen et secondaire.

Le service « DOROUSCOM » est accessible à tout moment via le site web : www.dorouscom.com.

Pour que les élèves des trois cycles bénéficient pleinement de ses cours de soutien en ligne « DOROUSCOM », des formules d’abonnements adaptées sont proposées aux tarifs suivants :



* Abonnement mensuel : 500 DA (une matière au choix) ;

* Abonnement trimestriel : 1200 DA (une matière au choix) ;

* Abonnement annuel : 3200 DA (une matière au choix) ;

* Abonnement cours intensif : 2000 DA (la matière).

À travers cette plateforme digitale de soutien pédagogique, disponible à compter du 19 septembre 2022 au niveau de toutes les agences commerciales, Algérie Télécom confirme son engagement citoyen et sa volonté d’offrir des services innovants à toute la famille et accompagnant ainsi nos enfants vers le succès et la réussite scolaire.