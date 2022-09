Xiamo 12T et 12 Pro : voici ce qu’il faut savoir sur les prochains smartphones du fabricant chinois

Le géant fabricant chinois lancera prochainement ses nouveaux Xiaomi 12T et 12 T Pro qui seront la suite des Xiaomi 12 et 12 Pro. Plusieurs informations sur les deux modèles sont déjà connues. Voici ce qu’il faut savoir.

Après le lancement, de la série principale, Xiaomi a pris l’habitude de lancer quelques mois plus tard de nouveaux modèles dotés de la lettre T. c’est ainsi que Xiaomi lancera prochainement ses Xiaomi 12 T et 12 T pro.

Le Xiaomi 12T reprend la majorité du design du Xiaomi 12, avec une dalle intégrée au châssis, de manière à ce qu’elle soit entourée de fines bordures et la caméra selfie est incorporée dans un poinçon central. On retrouve un écran Amoled LTPO 2.0 de 6,67 pouces, plus grand que le Xiaomi 12. Le smartphone arbore une puce Dimensity 8100 Ultra de Mediatek. Le Xiaomi 12T embarque 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, et est équipé d’une batterie de 5 000 mAh.

Le 12T Pro quant à lui embarquera le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 gravéé en 4nm. La version Pro du 12T devrait proposer jusqu’à 12 Go de RAM. Coté appareil photo, on retrouve sur le Xiaomi 12T, un capteur principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et d’une lentille de 2 MP dédiée à la profondeur de champ. Pour la version 12T Pro, on devrait retrouver la même configuration mais avec un capteur principal de 200 MP.